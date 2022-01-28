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5 وفيات و5380 إصابة جديدة بـ”كورونا” بفلسطين

28 كانون ثاني / يناير 2022 03:29

غزة – الرأي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 5 وفيات و5380 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و888 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الوبائي حول فيروس “كورونا” في فلسطين، أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في طولكرم، وحالة في الخليل، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 139، بيت لحم 99، رام الله والبيرة 153، طولكرم 259، نابلس 516، الخليل 118، سلفيت 73، قلقيلية 68، جنين 225، طوباس 67، أريحا والأغوار 102، قطاع غزة 803، مدينة القدس 2758.

وأضافت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 62، بيت لحم 132، رام الله والبيرة 224، طولكرم 18، نابلس 85، الخليل 124، سلفيت 12، قلقيلية 8، جنين 47، طوباس 31، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 120.

ولفتت إلى وجود 63 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام “كورونا” في المستشفيات بالضفة 118 مريضا، بينهم 18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 92.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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