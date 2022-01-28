كيف تتخلص من الوزن الزائد بالطريقة الكورية

اكتسب النظام الكوري الغذائي شهرة واسعة حول العالم، فهو على عكس خطط إنقاص الوزن الشائعة الأخرى التي تعد بفقدان المزيد من الكيلو جرامات في أسرع وقت وتتطلب الكثير من التضحيات، فإن النظام الغذائي الكوري يدور حول التوازن، بمعنى أنك إن لم تكن واعيًا بما تأكله، فلا يهم حقًا مقدار ما تأكله، ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا بخطة النظام الغذائي الكوري لإنقاص الوزن، والمعروفة باسم حمية K-Pop، فإليك بعض الأساسيات التي يجب وضعها في الاعتبار، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "Onlymyhealth".

النظام الكوري الغذائي غنى بالخضار والفواكه

الوجبة الكورية غير مكتملة بدون خضروات طازجة ملونة، نظرًا لأن معظم الخضار غنية بالمواد المغذية، فإنها تعد طبقًا صحيًا مثاليًا، والتي وتقدم مع أطباق جانبية مخمرة لذيذة مثل المخللات، أيضًا، نظرًا لأن الخضروات تحتوي على كميات قليلة من الدهون والكربوهيدرات، فإن النظام الغذائي الكوري بالتالي مثالي للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.

تعتبر الأطعمة منخفضة الدهون وعالية البروتين نظامًا غذائيًا ضروريًا

يدور نظام K-pop الغذائي حول التقليل من الأطعمة المقلية والدهنية والمحملة بالدهون، والتركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، في حين أن اللحوم الحمراء هي أحد العناصر الأساسية في المطبخ الكوري، فإن الدجاج والمأكولات البحرية هي المصدر المفضل للبروتين لديهم، وهذا يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

يفضل الكوريون تناول جميع أنواع المأكولات البحرية، حيث تساعد الأسماك، كونها مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية.

لا مجال للسكر المضاف

عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي الكوري، يتم تقييد الأطعمة المحلاة مثل الحلوى والوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، فالأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف ليست فقط غير صحية ولكنها غنية بالسعرات الحرارية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، مما يؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم، حيث أن السكر المضاف هو مصدر للسعرات الحرارية الفارغة بدون أي تغذية.

تجنب الأطعمة المصنعة

يتمحور النظام الغذائي الكوري حول الوجبات المطبوخة في المنزل والخضروات الصحية، فلا توجد مساحة على الإطلاق للأطعمة المصنعة، حيث يتجنب الكوريون تناول الوجبات السريعة المقلية غير الصحية من المطاعم والمحلات التجارية، وهو السبب الأكبر وراء السمنة في كثير من البلدان، إلى جانب ذلك، فإنه يؤدي أيضًا إلى ظهور العديد من الأمراض المزمنة.

المفتاح هو أن تكون نشيطًا بدنيًا

إلى جانب تناول النوع الصحيح من الأطعمة وتجنب الوجبات المصنعة، فإن ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام المفتاح للحفاظ على الصحة لدى الكوريين والسر في رشاقتهم، حيث أنهم يفضلون المشي على أقدامهم بدلًا من ركوب المواصلات، حيث يعيش الرجال والنساء والأطفال وكبار السن جميعًا أسلوب حياة نشطًا، وهذا السر وراء رشاقتهم وحفاظهم على وزن صحى.