الأطعمة الشتوية لتعزيز المناعة

مع تفشي جائحة كورونا مرة أخرى بظهور متحورات جديدة أبرزها أوميكرون، عاد التركيز على طرق لتعزيز المناعة خاصة أن أوميكرون ينتشر بسرعة خلال موسم الشتاء مع انتشار أيضًا نزلات البرد والإنفلونزا، لذلك من المهم حماية نفسه من الفيروس والالتهابات التي تنتشر عادة خلال هذا الوقت من العام.

ويعتبر اتباع أسلوب حياة صحي والالتزام بنظام غذائي متوازن ومغذي أحد أهم الطرق لتعزيز المناعة، حيث ينصح خبراء التغذية بتناول الأطعمة الموسمية الشتوية من أجل تعزيز الصحة بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديأ".



فيما يلي.. 7 أطعمة موسمية يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة وحمايتك من أي عدوى:



البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة خيارًا شائعًا لتناول الوجبات الخفيفة خلال فصل الشتاء، فهى غنية بالألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم وبالتالي تُقلل الالتهاب وتُعزز المناعة.

التمر

التمر حلو المذاق وغني بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنه يعمل كمُحليات طبيعية يمكن إضافته للحليب، كما أن التمر مفيد بشكل خاص للأسنان والعظام، ويوصى باستخدام التمر لمرضى التهاب المفاصل.

المكسرات

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، بجانب فيتامين هـ والمغنيسيوم، فهي تساعد في الحفاظ على الجسم دافئًا وتقليل الالتهابات والحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، كما أنها مصدر رائع لتحسين المناعة، ويمكن تناول المكسرات بين الوجبات.

أوراق الخردل

أوراق الخردل هي غذاء شتوي محملة بفيتامين A وC، وكلاهما يساعد في تحسين المناعة، كما أنها تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث وتحسين صحة القلب.

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط وجميع الخضراوات الصليبية مفيدة لمناعة الجسم، نظرًا لأنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات التي تجعلها أحد الخيارات الغذائية لتحسين المناعة.

الخضروات الجذرية

الشتاء هو الوقت المناسب للخضروات الجذرية مثل الجزر واللفت والبنجر، وهى غنية بالمنجنيز والبيتا كاروتين والبوتاسيوم، وتساعد في حماية الجسم من الأمراض، حيث يعتبر الجزر مصدرًا رائعًا لفيتامين أ الذي يعتبر مفيدًا لصحة الشعر والبشرة.

السمن

على الرغم من أنها ليست من الأطعمة الموسمية، إلا أن السمن هو أكبر مصدر للحصول على الدفء خاصة في فصل الشتاء، ويمكن أن يساعدك استهلاك السمن في الطهي وإدراجه في نظامك الغذائي اليومي، في توليد حرارة فورية للجسم.