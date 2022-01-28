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أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح طبيعية لتنظيف الرئة والحفاظ عليها

28 كانون ثاني / يناير 2022 03:54

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الرئة  من أعضاء الجسم الحساسة التي تتأثر بأي شيء محاط بها كبرودة الطقس، أو الأتربة أو الغبار أو تساقط الأمطار، كما أن الأشخاص المصابون بكورونا تتأثر الرئة بشكل سلبي في حالة تعرضها للإصابة.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم النصائح الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في تنظيف الرئة وذلك وفقا لموقع "healthline".

-استنشاق البخار:
 

أثبتت الدراسات التي أجريت عن أفضل الطرق لتنظيف وتطهير الرئة علي أن استنشاق البخار يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في فتح الشعب الهوائية، ومساعدة الرئة في التخلص من المخاط المتراكم داخلها.

-ممارسة الرياضة:
 

لها دور كبير في زيادة تدفق الدم الذي يحتوي علي نسبة عالية من الأكسجين، لذا ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في تنظيف الرئة وتحسن التنفس.

-تناول الشاي الأخضر:
 

يحتوي علي نسبة عالية من  مضادات الأكسدة ولذا فتناوله يساهم بشكل كبير في علاج الالتهابات التي تقع علي الرئة.

-تناول الخضروات  المضادة للإلتهابات:
 

إذا كنت مصاب بالتهاب رئوي أو التهاب شعب هوائية،فعليك تناول الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة المرض، ومنها الخضروات الورقية، والفاصوليا والزيتون.

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