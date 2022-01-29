للتخلص من سموم السكر

في حين أن الاستهلاك المحدود للسكر ليس بالضرورة ضارًا، إلا أن الدراسات أظهرت أن تناول السكر بشكل غير معتدل يمكن أن يعرض الجسم لخطر المضاعفات الصحية المختلفة مثل زيادة الوزن، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وسوء إدارة مرض السكري، وما إلى ذلك، لذا هل هناك طريقة للوقاية من هذا التهديد اللطيف؟ نعم، والجواب - التخلص من سموم السكر.

التخلص من سموم السكر.. الفوائد والآثار الجانبية



وفقا لتقرير موقع " timesofindia "، فان إزالة السموم هي عملية التخلص من السموم من الجسم التي يمكن أن تكون ضارة بالصحة العامة، السكر المضاف، الذي يسمى باسم السم الحلو، يمكن ويجب أن يتم تقليله من النظام الغذائي لضمان الصحة على المدى القصير والطويل، يمكن أن يكون التخلص من السموم من السكر طريقة فعالة لتحقيق نفس الشيء، فيما يلي فوائد التخلص من السموم من السكر:

يمكن أن يكون لها تأثيرات على تحسين الحالة المزاجية.

يمكن أن يساعد في تقليل السعرات الحرارية.

يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات صحية مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

يدعم إدارة الوزن.

يساعد في تحقيق صحة الفم السليمة.

فيما يلي بعض الآثار الجانبية لإزالة السموم من السكر:



التغيرات غير الصحية في نمط النوم

يمكن أن يسبب انخفاض إفراز الدوبامين تغيرات في الحالة المزاجية

فقدان التركيز وضعف الوظيفة الإدراكية

الأرق والتهيج والقلق

التخلص من سموم السكر - نصائح وحيل



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من السموم الناتجة عن السكر بنجاح:

1. أضف الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي:



مجموعة متنوعة من الأطعمة الدهنية مثل الفطائر والكعك وغيرها مليئة بالسكر واستبدالها بالدهون الصحية لتزويد جسمك بالمحتوى الدهني المطلوب، بعض الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية تشمل الأفوكادو والمكسرات والبذور والبيض وما إلى ذلك.

2. استبدل علب الصودا بالماء:



عادة ما تروي العطش بالصودا أو العصير، مهما كانت غير صحية ، ليس من غير المألوف، لا يؤدي استخدام المشروبات السكرية كبديل للماء إلى زيادة تناول السكر المضاف فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى إصابة جسمك بالجفاف وسوء التغذية، لذلك ، من أجل التخلص من سموم السكر بنجاح ، حان الوقت لرمي علب الصودا والتقاط زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام.

3. استخدم الفاكهة كحلوى:



يمكنك استبدال الحلويات السكرية بالفواكه مثل الأناناس والبرتقال والتوت وما إلى ذلك.

4. لا تفوّت تناول البروتين:



من الأسهل التسلل إلى الرغبة الشديدة في تناول السكريات على معدة فارغة، تخلص من المشكلة في مهدها عن طريق إضافة الكمية المطلوبة من البروتين إلى نظامك الغذائي للحفاظ على جسمك مشبعًا لفترات أطول. تشمل بعض الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الدجاج والبيض والحمص والمكسرات والحليب وما إلى ذلك.