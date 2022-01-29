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أسباب تجبرك على تناول الحلبة يوميا في الشتاء

29 كانون ثاني / يناير 2022 08:53

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الحلبة من النباتات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، فالفيتامينات والمعادن التي تتوفر بها تعد كنز كبير للجسم. 
 
فالحلبة غنية بفيتامين ب وأ، والبروتين، والحديد، والكالسيوم والمغنسيوم، والفسفور والزنك والبوتاسيوم، والصوديوم والنحاس، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية للحلبة وذلك وفقا لموقع " healthline". 
 
-تساعد في علاج وتقليل فرص الشعور بالتهاب الأعصاب وألمها. 
 
-تعد علاج جيد لمرضي الأنيميا، لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة نسبته بالدم بسبب أنها تحتوي علي الحديد وفيتامين ب. 
 
-الحلبة مفيدة جدا لصحة القلب، وتقلل فرص الإصابة بأمراضه المختلفة، فهي تقلل الإصابة بانسداد شرايين القلب. 
 
-الحلبة تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والجهاز المناعي. 
 
-تحتوي الحلبة علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعلها من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فتناولك لها يحمي الجسم وعظامه. 
 
- الحلبة تحتوي علي خصائص غذائية تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.
 

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