5 طرق للمساعدة فى منع أعراض الحساسية عند الأطفال

تتطور الحساسية ببطء مع مرور الوقت؛ ويحتاج الآباء إلى التحلي بالصبر والالتزام تجاه إدارتها، ومع ذلك، هناك طرق معينة يمكننا من خلالها، كآباء، المساهمة في الوقاية والتخفيف المحتمل من المشاكل.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، قد تبدو أعراض الحساسية وكأنها مصدر إزعاج للبعض، ولكن إذا شاهدت طفلك يعاني من أي نوع من الحساسية، فأنت تعلم أنها ليست بهذه البساطة.

أعراض الحساسية عند الأطفال



بعض المواد المسببة للحساسية الأكثر شيوعًا هي الحليب والبيض والفول السوداني، تشمل بعض الأعراض الشائعة للحساسية ما يلي:

سيلان الأنف

حكة في الجلد

العطس

السعال

الطفح الجلدي

عيون دامعة وحمراء

تورم اللسان

صعوبة في التنفس

إسهال

أنواع معينة من البثور الجلدية

5 طرق للمساعدة في منع أعراض الحساسية عند الأطفال



قبل البدء في العلاج أو زيارة الطبيب لردود الفعل التحسسية لدى طفلك، يمكن أن توفر هذه النصائح السريعة الراحة التي تشتد الحاجة إليها.

ابقى طفلك بالداخل لإبعاده عن مسببات الحساسية



من الأفضل دائمًا السماح للصغار بالبقاء في الداخل وإبعادهم عن مسببات الحساسية، تتوافر المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح في الغالب في الصباح ، لذلك من الأفضل إبقاء الأطفال بالداخل خلال فترة الصباح لإبعاد الحساسية.

استخدم الماء المالح لتنظيف الأنف



عندما يعاني طفلك من انسداد في الأنف ، فهذا أسوأ عرض للأطفال المصابين بالحساسية ، وأفضل حل هو البحث عن محلول ملحي، يمكن شراء المحلول الملحي من الصيدلية أو صنعه بنفسه عن طريق خلط 8 أونصات من الماء المغلي في زجاجة بخاخ وملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود.

حافظ على رطوبة طفلك



العطس والسعال يمكن أن يجعل طفلك يشعر بالجفاف أو العطش، تأكد من الاحتفاظ بزجاجة من الماء بالقرب من سرير طفلك أو مكتبه لمساعدة طفلك على البقاء رطبًا، يمكنك أيضًا استخدام ماء جوز الهند أو بعض أملاح الإماهة الفموية.

الغرغرة حل جيد



عدوى الحلق التي هي عرض من أعراض الحساسية لا يمكن الاعتناء بها إلا عندما يقوم طفلك بالغرغرة بالماء الدافئ وبعض الملح، الغرغرة بالمياه المالحة يمكن أن تساعد في التهاب الحلق وبالتالي تساعد في إدارة أعراض الحساسية.

أضف الأطعمة المضادة للالتهابات إلى النظام الغذائي



بعض الأطعمة المضادة للالتهابات التي يمكن للمرء أن يضيفها إلى النظام الغذائي لأطفاله للتحكم في أعراض الحساسية هي الزنجبيل والكركم والفلفل الأسود وما إلى ذلك، يمكن صنع بعض الشاي باستخدام هذه المكونات أو إضافتها إلى كوب من الحليب الساخن أو شاي.