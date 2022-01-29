انقلاب حسكة صيد في بحر السودانية شمال القطاع

غزة - الرأي:

أفاد نقيب الصيادين في قطاع غزة، نزار عياش، صباح اليوم السبت، بانقلاب حسكة صيد في عرض بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وقال عياش لـ"الرأي" إن حسكة صيد انقلبت بسبب الأمواج خلال ابحارها في عرض بحر منطقة السودانية شمال القطاع، ووقعت شباكها في الماء.

وأكد عياش عدم وجود إصابات بين الصيادين الذين كانوا على متن الحسكة، وأنهم بخير عدا عن الأضرار المادية التي لحقت بالحسكة وأدوات الصيد.

يشار إلى الشرطة البحرية بغزة قررت، مساء أمس الجمعة، السماح للصيادين بالعودة لممارسة العمل داخل بحر غزة نظرًا لانخفاض منسوب الأمواج، وبدء انحسار المنخفض الجوي.