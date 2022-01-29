"بينيت" يعترف بعجزه في مواجهة النقب ويهدد "بجدار فاصل"

غزة - الرأي:

اعترف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالعجز في مواجهة السكان البدو في منطقة النقب، عقب الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وقال بينيت خلال مقابلات إعلامية أجرها أمس، إنه يوجد عدم قدرة على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.

وأوضح بينيت أنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت "إسرائيل" بقدر كبير النقب بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وأضاف أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب رغم المعارضة الشديدة لها من قبلهم، وزج مئات أفراد الشرطة الاسرائيلية من أجل قمع معارضة البدو.

وادعى بينيت أن بدو النقب يعيشون في أراضيهم بصورة غير قانونية، لكن لا مكان لديهم ليسكنوا فيه بصورة قانونية، والفكرة هي تجميعهم وتركيزهم في عدة بلدات معترف بها.

وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديد في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، معتبراً وجوهم تهديداً حقيقياً لإسرائيل.