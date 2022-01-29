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لم تسجل وفيات

الصحة: 535 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" في غزة

29 كانون ثاني / يناير 2022 11:42

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 535 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 105 حالات، بعد إجراء 1099 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم السبت، إنها لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وبينت أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ199314 إصابة، والحالات النشطة 7869 حالة، والمتعافين 189698 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1747 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  99 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 580226 شخصاً.

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