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النيابة: التحقيقات في وفاة الفتى السرسك ما زالت مستمرة

29 كانون ثاني / يناير 2022 12:05

المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة
المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة

غزة - الرأي:

قالت النيابة العامة في قطاع غزة، إن التحقيقات ما زالت مستمرة في واقعة وفاة الفتى إسامة عرفات السرسك، البالغ من العمر 14عاماً، شرق مدينة غزة الخميس الماضي.

وأكد المتحدث باسم النائب العام زياد النمرة في تصريح صحفي وصل "الرأي" اليوم السبت، أن التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة ظروف وملابسات الواقعة واتخاذ المقتضى على ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وذكر أن الجهات المختصة وفور تلقيها إشارة فقدان الفتى، باشرت بتعليمات من النائب العام وفي إطار القيام بواجباتها القانونية، بالتحقيق وتكليف جهات الاختصاص من فرق المباحث العامة والدفاع المدني والأدلة الجنائية؛ بالبحث والتحري.

وأكد أن جهود البحث أسفرت بعد ساعات قليلة عن العثور على جثة الفتى مدفونةً في ذات الموقع الذي فقد فيه، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق بحضور جهات الاختصاص المذكورة بالإضافة إلى الطبيب الشرعي المختص.

ودعا النمرة المواطنين للاعتماد عما ينتج على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات، محذرة من نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة والمنافية للحقائق.

 

 

 

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