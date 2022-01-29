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6 وفيات و5687 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

29 كانون ثاني / يناير 2022 02:12

الضفة المحتلة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات، و5687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و905 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (3)، جنين (1)، سلفيت (1)، طوباس (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: مدينة القدس 2720، قلقيلية 78، طولكرم 245، ضواحي القدس 44، نابلس 688، بيت لحم 292، الخليل 222، رام الله والبيرة 468، سلفيت 67، جنين 227، طوباس 43، أريحا والأغوار 58، قطاع غزة 535، وذلك بعد إجراء 7719 فحصا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 14، طولكرم 37، ضواحي القدس 4، نابلس 103، بيت لحم 107، الخليل 105، رام الله والبيرة 313، سلفيت 16، جنين 38، طوباس 28، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 105.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1%، من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 75 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 156 مصابا، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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