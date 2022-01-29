كوخافي: أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط

فلسطين المحتلة - الرأي

استبعد رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي مساء اليوم السبت الدخول البري لقطاع غزة في أي حرب قادمة.



ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن كوخافي قوله:" في أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط".



وتعرض جيش الاحتلال في آخر محاولات اقتحام ثطاع غزة، لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات، خصوصا في عدوان 2014.



كذلك اكتشفت المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وحدة عسكرية إسرائيلة خاصة "سييرت متكال"، بعد دخولها محافظة خانيونس، لزرع أجهزة تجسس، وقتلت قائدها واستولت على معداتها.



وتحدثت تقارير صحفية عن فقدان جنود الاحتلال للدافعية والرغبة في القتال البري، أمام فصائل المقاومة التي باتت أكثر قوة وخبرة في التعامل مع جيش الاحتلال.