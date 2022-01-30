أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد كما يلي:
الدولار: 3.20 شيقل
الدينار الأردني: 4.51 شيقل
اليورو: 3.57 شيقل
عاجل |
30 كانون ثاني / يناير 2022 08:22
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الأحد كما يلي:
الدولار: 3.20 شيقل
الدينار الأردني: 4.51 شيقل
اليورو: 3.57 شيقل
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