الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من القدس

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 16 مواطنا خلال مداهمات واسعة نفذتها في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن المعتقلين هم: محمد الخطيب، أشرف الهدرة، مجدي الهدرة، هيثم أبو الهوى، محمود بكر أبو الهوى، محمد وائل أبو الهوى، محمد غانم مصطفى، نديم عبد الحميد الخطيب، عودة سلام الخطيب، محمد موسى مصطفى، أمير مجدي مصطفى، داود أبو ريالة، عبد بلال محمود، هيثم عبيد، حسين عبيد، وأنس قراوي.

وأضافت المصادر، أن القوات اقتحمت منزل الشاب نصر الله محمود في العيسوية شرق القدس وسلّمته استدعاءً للتحقيق معه.