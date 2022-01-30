وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن أسباب التهاب البنكرياس والأعراض وطرق العلاج وكالة الرأي الفلسطينية تويوتا تتجه إلى القمر مع مركبة وذراع آلية وأحلام وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فواكه ضرورية لجسم الانسان في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية سرطانات البحر تحتل جزيرة أسترالية وكالة الرأي الفلسطينية شاهد مهرجان اليقطين في همدان غرب ايران وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 30 وكالة الرأي الفلسطينية طائرة فضاء صينية فائقة السرعة ستطير إلى وجهتها قريباً وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من القدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل
أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على فواكه ضرورية لجسم الانسان في فصل الشتاء

30 كانون ثاني / يناير 2022 08:42

تعرف على فواكه ضرورية لجسم الانسان في فصل الشتاء
تعرف على فواكه ضرورية لجسم الانسان في فصل الشتاء

أعلنت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء هي المشمش والموز والرمان.

وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء”تركيب جميع الفواكه متشابه تقريبا-كربوهيدرات، غلوكوز، فركتوز، فيتامين С، فيتامينات مجموعة В، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك وغيرها من العناصر المعدنية. وجميعها عالية السعرات الحرارية بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها، ويكفي تناول 1-2 حبة منها في اليوم”.

وتشير الخبيرة إلى الفواكه التقليدية في فصل الشتاءـ الضرورية للجسم وهي:

1- المشمش، يمكن تخزين المشمش بصورة مجمدة أو مجففة وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. وبالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

2- الموز، يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية. ويحتوي الموز أيضا على مادة الترتوفان، وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.

3- الرمان، يتميز الرمان بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة. وعصير الرمان غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد. كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟