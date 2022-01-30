كل ما تريد معرفته عن أسباب التهاب البنكرياس والأعراض وطرق العلاج

البنكرياس هو عضو خلف المعدة، ينتج إنزيمات الجهاز الهضمي اللازمة لتفتيت الطعام، والأنسولين (الذي ينظم مستوى الجلوكوز في الدم)، تتدفق إنزيمات الجهاز الهضمي إلى الأمعاء الدقيقة ولكن الأنسولين يتم إطلاقه مباشرة في الدم، يحدث التهاب البنكرياس الحاد على شكل نوبة مفاجئة عادة ما يعود البنكرياس بعدها إلى حالته الطبيعية، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي أسباب التهاب البنكرياس؟



سبب التهاب البنكرياس الحاد غير مفهوم تمامًا، يعاني حوالي نصف الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس أيضًا من حصوات المرارة، الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا هي قرحة المعدة أو الاثني عشر أو الإصابة بالالتهابات الفيروسية.

ما هي أعراض التهاب البنكرياس؟



يتمثل العرض الرئيسي في الشعور بألم شديد في المعدة (بالتحديد في منتصف الجزء العلوي من البطن)، ينتشر بشكل عام إلى الظهر والصدر ، ويصبح أسوأ عند المشي أو الاستلقاء ، ويقل عند الجلوس أو الميل إلى الأمام، قد يترافق مع قيء غزير يحدث الألم غالبًا بعد 12 إلى 24 ساعة من تناول وجبة كبيرة أو شرب كميات كبيرة من الكحول ، وقد تظهر على الحالات الشديدة علامات الصدمة ، مثل الأرق وسرعة ضربات القلب والارتباك والبرد والأطراف المتعرقة.

كيف يتم التشخيص؟



سوف يستفسر الطبيب عن التاريخ الطبي ، خاصةً عن تناول الكحول وأعراض حصوات المرارة، سيقوم الطبيب بفحص وطلب فحوصات الدم، يمكن أيضًا اختبار عينة من البول، يمكن أيضًا إجراء الفحوصات التالية: الأشعة السينية للبطن والصدر، الفحص بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية للبطن وخاصة البنكرياس. ERCP ، وهي طريقة للنظر إلى البنكرياس من خلال أنبوب مرن رفيع يسمى المنظار ، يتم تمريره عبر الفم إلى الأمعاء.

ما هو علاج التهاب البنكرياس؟



يتطلب التهاب البنكرياس عادةً الراحة والبقاء في المستشفى، لتقليل كمية إنزيمات البنكرياس ، تجنب تناول أو شرب أي شيء لبعض الوقت، يتم إعطاء سوائل عن طريق الوريد (IV) يمكن إدخال أنبوب أنفي من خلال الأنف إلى المعدة لإزالة السوائل ومنع الغثيان والقيء، سيتم إعطاء مسكن للألم.

يمكن إعطاء دواء لتقليل تدفق إنزيمات البنكرياس، واتباع نظام غذائي من الأطعمة قليلة الدسم عندما يتوقف الألم، يبدأ معظم الأشخاص الذين يتلقون العلاج في الشعور بالتحسن في غضون يومين وعادة ما يعودون إلى المنزل في غضون أسبوع، يتطلب المرض الشديد العلاج في وحدة العناية المركزة (ICU) والمكوث في المستشفى لعدة أسابيع.