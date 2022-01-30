رجل يكتشف صرصور في داخل أذنه

بينما يحمل جسم الإنسان العديد من الأشياء الغريبة، فإن الصرصور ليس من بينها، من المؤكد أن العثور على واحد داخل الجسم سيخيفنا إلى المستوى الذي ربما لم نشعر به منذ وقت طويل.

رجل يكتشف صرصور في أذنه

لكن رجلًا من أوكلاند، نيوزيلندا، عاش هذه التجربة الكابوسية مؤخرًا لقد جعله يعلن عن محنته وينصح أيضًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باستشارة طبيب، إذا واجهوا مثل هذا الشعور بالزحف على الجلد حتى أنه شارك بصورة للحشرة على صفحته على فيسبوك.

قال Zane Wedding عندما أصيب بالتجربة لأول مرة، اعتقد أن أذنه مسدودة بالماء وهذا صحيح جزئيًا ولكنه افترض أنه حصل على ماء داخل أذنه أثناء السباحة في اليوم السابق، وفقًا لصحيفة New Zealand Herald.

ولكن عندما شعر بشيء يتحرك داخل أذنه على الرغم من وقوفه شخصيا ساكنًا بدأت المخاوف تسيطر على عقله، قرر السيد ويدينج أن الوقت قد حان لزيارة الطبيب.

في 8 يناير الماضي وصف له المضادات الحيوية وطُلب منه تجفيف أذنه بمجفف شعر، استمرت المشكلة وقرر زيارة عيادة الأذن وكان هناك أخبره الطبيب أنه قد يكون مصابًا بورم، لكنه قال لاحقًا إنه قد يكون حشرة داخل الأذن.

وقال السيد ويدينغ إنه قفز من كرسيه عندما سمع الطبيب، كانت الطبيبة نفسها غير مصدق عليها بينما كانت تعمل على انتزاع الحشرة من أذنه.

في منشور على Facebook، شارك السيد ويدينج صورة صرصور وعلق على المنشور: "لقد ذهبت اليوم للحصول على رأي ثان عند طبيب مختلف وتم إزالة صرصور من أذني. ثلاثة أيام مع صرصور في أذني".

أخبر السيد ويدينج النيوزيلاندا هيرالد أن ذلك جعله "مريضًا جسديًا" وتابع قائلاً: "شعرت بفرقعة طبلة أذني فور خروجها. قالت السيدة التي استخرجتها: "لم أر هذا من قبل. لقد قرأت عنها، لكنني لم أرها أبدًا".

قال السيد ويدينج إن الشيء الإيجابي الذي نتج عن هذه التجربة المروعة هو أنه تعلم بالطريقة الصعبة أنه من الأفضل دائمًا السعي للحصول على رأي ثانٍ، خاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالجسد لمدة ثلاثة أيام عندما كان الصرصور داخل أذنه فقد السيد ويدينج سمعه، لكنه يشعر الآن بتحسن.