إطلاق نار على قوة إسرائيلية قرب نابلس

نابلس - الرأي

أطلق مقاومون فلسطينيون، الليلة الماضية، النار تجاه قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بين بؤرة “حفات جلعاد” ومستوطنة “يتسهار” قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه لم تقع أي إصابات في صفوف القوة المستهدفة.