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بدعوة من ولي عهد أبو ظبي

رئيس كيان الاحتلال يصل إلى الإمارات

30 كانون ثاني / يناير 2022 10:18

أبو ظبي - الرأي

وصل رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الأحد إلى الإمارات في زيارة تستمر يومين، تلبية لدعوة رسمية وجهها له ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال هرتسوغ -في تغريدة على تويتر- "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط".

وذكرت مصادر إسرائيلية، إن هرتسوغ سيبحث مع المسؤولين الإماراتيين سبل تعزيز تنفيذ "اتفاقات أبراهام" وكذلك توطيد التعاون في مجال حماية الأمن والاستقرار.

ووقّعت "إسرائيل" والإمارات في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط رفض فلسطيني واسع.

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