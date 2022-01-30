وكالة الرأي الفلسطينية "الشعبية" تعلن مقاطعة دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني برفح تنفذ زيارة ميدانية لجمعية مربيات الأبقار الحلوب وكالة الرأي الفلسطينية حماس تستنكر استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: أزمة غاز الطهي في طريقها للحل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نخشى تسجيل إصابات غير مسبوقة بداية فبراير وكالة الرأي الفلسطينية شرطة "الحراسات وأمن المؤسسات" وجامعة الأقصى تبحثان التعاون وكالة الرأي الفلسطينية عمل رفح تواصل زياراتها التفتيشية للتحقق من السلامة المهنية وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية العــلاقات العامة بشرطة الوسطى تُنهي خلافيين ماليين وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرة بالقدس احتجاجاً على عمليات الهدم في النقب
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

7 وفيات و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

30 كانون ثاني / يناير 2022 10:48

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2576 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 200659 إصابة بينها 9077 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189828 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1754.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 46.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟