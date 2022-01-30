الصحة: نخشى تسجيل إصابات غير مسبوقة بداية فبراير

غزة - الرأي

أعرب مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة مجدي ضهير، عن خشيته أن تكون قمة الموجة الرابعة في الأسبوع الأول والثاني من شهر فبراير القادم.

وتوقع ضهير، تسجيل أعداد كبيرة وغير مسبوقة من الإصابات خلال هذه الفترة.

وقال لإذاعة صوت الأقصى، إن الدراسات أثبتت علمياً أن فترة مكوث المتحور الجديد "أوميكرون" في جسم الانسان المصاب، أقل من المتحورات السابقة.

وأضاف ضهير، أن الشخص المصاب بمتحور "أوميكرون" سيصبح بعد 5 أيام من الإصابة متماثل للشفاء التام ولم يعد قادر على نقل العدوى ولا داعي لزيادة فترة الحجر.

وأشار إلى أنه تم إعادة تقييم البرتوكولات المعمولة عالمياً، وتخفيف مدة العزل للمصابين لتصبح 5 أيام .

وأوضح ضهير، أن متحور "أوميكرون" صُنف أنه الأكثر انتشاراً وأقل أعراضاً وبقاءً في الجسم ويكون الشفاء التام خلال فترة وجيزة.