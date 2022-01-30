حماس تستنكر استقبال الإمارات رئيس كيان الاحتلال

غزة - الرأي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لرئيس الكيان الصهيونى على أراضيها، مؤكدةً رفضها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وقادة كيانه المزعوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد: "من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى".

وأكدت أن هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع.

ودعت الحركة، إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الصهيونية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية.