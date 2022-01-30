كهرباء غزة: العجز في جدول التوزيع مرتبط بالحالة الجوية

غزة- بسام العطار- الرأي

قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، إن العجز الحالي في جدول توزيع الكهرباء مرتبط بالحالة الجوية التي يشهدها قطاع غزة.

وأضاف ثابت لـ "الرأي" صباح اليوم الأحد، إن الطلب المتزايد على الطاقة من قبل المواطنين، خاصة خلال فترة المنخفضات، سبب عجزاً كبيراً في الطاقة وخللاً كبيراً في جدول التوزيع المعمول به حالياً.

وذكر ثابت أن ذروة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة في المنخفض الأخير، وصلت إلى (643) ميجاوات، فيما المتوفر من كهرباء قرابة (205) ميجاوات، بنسبة عجز وصلت لقرابة (69%)، بنسبة عجز وصلت الى 69%.

وبين ثابت أن ساعات وصل الكهرباء في هذه الأيام تراوحت مابين خمس الى ثلاث ساعات، في بعض المناطق التي تشهد اكتظاظاً في عدد السكان، متوقعاً حدوث تحسن تدريجي على جدول التوزيع خلال الفترة القادمة، خاصة مع اعتدال الطقس.

وبيت ثابت أن أي كمية كهرباء تحصل عليها الشركة يتم توزيعها بالتساوي على كل محافظات قطاع غزة، داعياً المواطنين الى الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة خلال الفترة الحالية، وضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عن شركة التوزيع بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظًا على سلامتهم.