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وبيت الأمان للنساء المعنفات

لجنة التربية بالتشريعي تتفقد مؤسسة الربيع للأحداث

30 كانون ثاني / يناير 2022 01:08

لجنة التربية بالتشريعي تتفقد مؤسسة الربيع للأحداث
لجنة التربية بالتشريعي تتفقد مؤسسة الربيع للأحداث

غزة- الرأي

زارت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، مؤسسة الربيع للأحداث، وبيت الأمان للنساء المعنفات، التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية.

وشارك في الزيارة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وأعضاء اللجنة النواب يوسف الشرافي، خميس النجار، ومحمد شهاب، وسالم سلامة.

وكان في استقبالهم محمد غنيم مدير عام المديريات في وزارة التنمية الاجتماعية، وصلاح العمصي مدير مؤسسة الربيع للأحداث، ومنى العجلة مدير عام الأسرة والمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية، واعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة، وسهاد قنيطة مديرة بيت الأمان.

واطلع النواب على أوضاع المؤسستين والخدمات المقدمة، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم، شاكرين جهودهم ودورهم المبذول على مدار الساعة سواء للنساء المعنفات أو الأحداث الجانحين.

واستعرض مدراء المؤسستين جهودهم خلال الفترة الماضية، وأنشطتهم المبذولة، والخدمات المقدمة ومنها الرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية.

وتفقد النواب المؤسستين واستمعوا لأحوال النساء والأطفال وظروفهم.

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