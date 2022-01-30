تعليم شرق غزة يفتتح أسبوع تعزيز القيم "بر الوالدين"

غزة-الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم شرق غزة فعاليات أسبوع القيم "بر الوالدين" ضمن برنامج تعزيز وترسيخ القيم. في مدرسة صلاح الدين الأساسية "أ" للبنين.

وشارك في الافتتاح د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية , أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ,أ أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي ,أصابرين أبو هنا رئيس شعبة الكشافة مرشدات ,د. أنور شلدان مشرف العلوم الحياتية ,وبحضور أ. خضر أحمد مدير المدرسة ,الداعية أحمد الأفغاني .

واشتملت فعاليات الأسبوع على إذاعة مميزة تضمنت فقراتها الحث على بر الوالدين , كما حمل الطلاب يافطات تعبر عن مضمون الأسبوع .

وبين الشيخ خليل أن هذه الأسابيع تعزز القيم لدي الطلبة وتساعدهم على تغيير سلوكهم نحو الأفضل , مقدماً شكره لأعضاء اللجان والفرق المجهزة والمعدة لهذه الأسابيع.

من جانبه تحدث الأفغاني في كلمته عن أهمية بر الوالدين , مبيناً فضلهم في حياة الإنسان ,وأن الشريعة الإسلامية دعت للاهتمام بهم.

