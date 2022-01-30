"أونروا" تصرف مساعدات نقدية للمتضررين في العدوان الأخير

غزة – الرأي:

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" صرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وبين "أونروا" أنه يجري الصرف من خلال البنوك اعتباراً من يوم غد الاثنين، مؤكدة أن الأمر يأتي ضمن جهودها لمساعدة العائلات التي تضررت منازلها خلال التصعيد الأخير في مايو 2021.

وقالت: "سيتم توزيع 1,940,000 دولار أمريكي مخصصة لإصلاح600 منزل تأثرواً جزئيا جراء التصعيد الأخير، إضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير إلى إبريل 2022".

وأكدت أن طواقمها تواصلت مع حوالي 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم والتي يقدر مجموعها ب 1,500,000 دولار أمريكي والتي سيتم صرفها من البنوك خلال الأسبوع القادم.

وشدد على أنه تشجع جميع العائلات التي تصلها إشعارات بالذهاب إلى البنوك واستلام المبلغ النقدي المخصص لهم والبدء في الأعمال المطلوبة.