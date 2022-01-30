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11 حالة وفاة و8657 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

30 كانون ثاني / يناير 2022 04:50

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و8,657 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات بلغت 7 في غزة و5 في الضفة الغربية، بينما توزعت الإصابات على النحو التالي: الضفة الغربية: 4452، ومدينة القدس: 2860، وقطاع غزة: 1345.

وقالت "إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860".

وبينت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 49، ضواحي القدس 60، الخليل 126، قلقيلية 13، سلفيت 25، نابلس 112، رام الله والبيرة 241، بيت لحم 157، جنين 43، طوباس 17، أريحا والأغوار 50، قطاع غزة 130، مدينة القدس 0".

وذكرت أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة في قطاع غزة وحالتان في طوباس، حالة في طولكرم، حالة في جنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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