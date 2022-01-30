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بحضور قيادة حماس ورؤساء البلديات

الكتلة الإسلامية تفتتح احتفالات تكريم المتفوقين في الوسطى

30 كانون ثاني / يناير 2022 07:25

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

غزة – الرأي:

افتتحت الكتلة الإسلامية في محافظة وسط قطاع غزة، احتفالاتها الخاصة بتكريم الطلاب المتفوقين في مختلف مدارس ومساجد المحافظة، وذلك في مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة.

وشارك في الحفل رئيس حركة حماس في المنطقة الوسطى ماهر الحولي، ورئيس بلدية الزهراء مروان حمد، ورئيس بلدية المغراقة نضال أبو كميل، وعدد من قيادة حماس والكتلة الإسلامية في المنطقة.

وبارك "الحولي" للطلاب المتفوقين تميزهم وإبداعهم، كما بارك لإدارة المدرسة على هذا التميز والتفوق.

وشكر مدير المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية على جهدهم العظيم في رفع مستوى المسيرة التعليمية مما ساعد في تفوق هذه الكوكبة الجميلة من الطلاب المتفوقين.

من جانبه، تحدث رئيس الكتلة الإسلامية في المنطقة الوسطى معاذ الشريف، بأن الكتلة ستكرم خلال هذه الاحتفالات أكثر من ٢٥٠٠ طالب في  مختلف مدارس ومساجد المنطقة الوسطى، بفوج طلابي أطلقت عليه اسم  "القدس موعدنا".

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