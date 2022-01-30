مركز حقوقي يحذر من تداعيات منع إدخال المعدات الطبية لغزة

غزة – الرأي:

حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من التداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع توريد المعدات الطبية لقطاع غزة.

وبين المركز في بيان له اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع توريد عدد من الأجهزة الطبية الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية في مستشفيات قطاع غزة منذ 10 شهور.

وأضاف أن الاحتلال يحظر توريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المتعطلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى.

وأشار إلى أن تلك الأجهزة والمعدات من شأنها الحفاظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية في قطاع غزة.

وشدد المركز على أن المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية.