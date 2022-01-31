الطقس: أجواء غائمة جزئياً وزخات من الأمطار ليلاً

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الأمطار المتفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى بارد نسبي نهاراً وشديد البرودة ليلاً حيث تبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وبارداً الى بارد نسبي نهاراً وشديد البرودة ليلاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لإمطار متفرقة خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.