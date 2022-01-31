الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من قراوة بني حسان في سلفيت وهم: مسلم مرعي، ومؤمن جمال مرعي، وساهر عمار مرعي، ومحسن محمود مرعي ومحمود عبد الكريم مرعي.

ومن رام الله، اعتقل جنود الاحتلال زيد مطر ومهدي الظاهر من مخيم الجلزون شمالا، وقصي عوض المصري وخالد محمد المصري وفارس شلش من شقبا غربا، كما اعتقلت محمد الونة وعبد الترب من جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: معروف فهد، ومحمد السراديح، ومحمد بالو، وعمار شقبوعة من أريحا، إلى جانب محمد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، ومحمد محمود مناصرة وعدي سمير أبو شرار وقصي سمير أبو شرار من مخيم عين السلطان.

وجرى اعتقال أحمد شلالدة وتوفيق قنديل من الخليل، بالإضافة إلى بشير سلامة الحروب من دير سامت جنوباً، ومحمود طقاطقة من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وفي بيت عنان شمال غرب القدس، اعتقل قوات الاحتلال محمد عبد السلام ربيع، وفتح منزل الشاب أحمد بكر ربيع وسلم ذويه بلاغا بخط اليد لمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابين بعد تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها والاعتداء عليهما.