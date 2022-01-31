الاحتلال يعتقل 29 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، 29 مواطناً خلال حملة مداهمات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 10 مواطنين من محافظة أريحا والأغوار بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وهم: محمد خالد أبو العسل من مخيم عقبة جبر، وعمار شقبوعة، ومعروف سمير جلايطة، ومحمد حسن بالو جلايطة، والأسير المحرر توفيق قنديل الذي أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال، من المدينة، ومحمد محمود مناصرة، والشقيقين عدي وقصي سمير أبو شرار، من مخيم عين السلطان، والمواطنين جهاد عبد الجبار بشارات، وليث نايف عطاونة وهما من قرية الجفتلك.

وفي رام الله اعتقل جيش الاحتلال 6 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، حيث اعتقلت أربعة شبان من بلدة شقبا غرب رام الله، وهم: منتصر سلامة قدح، وخالد عبد الحليم المصري، وقصي عوض المصري، وفارس شلش، كما اعتقلت الشابين مهدي أبو الظاهر (35 عاما)، وزيد مطر زيد (25 عاما) من مخيم الجلزون.

أما في محافظة القدس، فقد اعتقل الاحتلال الشابين عمر وعثمان الخطيب من بلدة قطنة عقب تحطيم المركبة التي كانا يستقلانها، والاعتداء عليهما بالضرب المبرح وإصابتهما بجروح، كما اعتقل الشاب محمد عبد السلام ربيع من بلدة بيت عنان.

وفي جنين، اعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان من سكن الجامعة العربية الأميركية في محيط الجامعة وعبثوا بمحتوياته وأجروا عمليات تفتيش واسعة في محيط المنطقة، وعرف من المعتقلين محمد بدر براهمة من قرية عنزة جنوب جنين، إضافة إلى سمير البكري من مدينة الناصرة في أراضي ال 48.

كما اعتقل الاحتلال الشابين محمود عبد الكريم مرعي (18عاما)، والشاب مسلم إسماعيل مرعي (18عاما)، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال طارق محمد خالد ثوابتة (20 عاما)، من بلدة بيت فجار، ومحمود عبد الله طقاطقة (22 عاما) من قرية مراح رباح، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال الشاب بشير سلامة الحروب، من بلدة دير سامت، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.