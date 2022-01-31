أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.20 شيقل
الدينار الاأدني: 4.52 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
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31 كانون ثاني / يناير 2022 08:29
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
الدولار: 3.20 شيقل
الدينار الاأدني: 4.52 شيقل
اليورو: 3.58 شيقل
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