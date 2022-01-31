وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح يرتقي للوصافة بالفوز على الهلال وكالة الرأي الفلسطينية درجات البرد المتجمدة تفترس أطراف الأسرى والسجان لا يرحم وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يتألق ويقود مصر لقلب الطاولة على المغرب وكالة الرأي الفلسطينية طفل لايتجاوز عمره العامين يشتري أثاثاً بقيمة 1700 دولار وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية ثلاث فواكه ضرورية للجسم في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية تكنولوجيا جديدة لإنقاذ مرضى القلب تظهر فى السويد تنقذ 10% من المرضى وكالة الرأي الفلسطينية مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وكالة الرأي الفلسطينية روبوت يجري عملية جراحية على الخنازير للمرة الأولى على الإطلاق! وكالة الرأي الفلسطينية بكتيريا نجت من أكثر المواقع عدائية على الكوكب
أخبار » الأسرة و المجتمع

مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

31 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية
مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي خبيرة التغذية الروسية، أنه لصحة القلب يجب تناول الأسماك الحمراء التي تُصطاد في البحار والأنهار ثلاث مرات في الأسبوع.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وتقول، "تتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية قائمة أسباب الوفيات في العالم. لذلك من المهم جدا الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومراقبة مستوى ضغط الدم الشرياني ومستوى الكوليسترول في الدم. ويساعد فيتامين С الموجود بنسبة عالية في مخلل الملفوف وعنب الثعلب وكيوي، على تقوية جدران الأوعية الدموية".

وتضيف، "كما تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على تقوية جدران الأوعية الدموية، وتنصح بتناول الأسماك الحمراء على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، وكذلك بذور الكتان والصنوبر، والكولاجين الموجود في مرق العظام هو عنصر بناء مهم لجدران الأوعية الدمويةـ، لذلك عند نقصه تضعف الأوعية. وأن المغنيسيوم في المكسرات والبذور مهم للحفاظ على مستوى مستقر لضغط الدم، لأن هذا العنصر يساعد على تخفيض مستوى الإجهاد".

وتشير الخبيرة، إلى أنه لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، الذي يؤثر بصورة مباشرة في صحة القلب والأوعية الدموية يجب تناول البصل والثوم الطازج يوميا وكذلك مجموعة فيتامين В الموجود في البقوليات والخبز الكامل..

المصدر: نوفوستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟