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ثلاث فواكه ضرورية للجسم في الشتاء

31 كانون ثاني / يناير 2022 09:00

ثلاث فواكه ضرورية للجسم في الشتاء
ثلاث فواكه ضرورية للجسم في الشتاء

أعلنت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء هي المشمش والموز والرمان.

وتقول الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "سنأخذ بالاعتبار تلك التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية وأكبر كمية من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية. والثمار مثل التوت البري وعنب الثعلب وغيرها المجمدة أو المجففة، تلبي هذه المتطلبات تماما، لذلك أنصح بتناولها بانتظام".

وتضيف، "تركيب جميع الفواكه متشابه تقريبا-كربوهيدرات، غلوكوز، فركتوز، فيتامين С، فيتامينات مجموعة В، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك وغيرها من العناصر المعدنية. وجميعها عالية السعرات الحرارية بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها، ويكفي تناول 1-2 حبة منها في اليوم".

وتشير الخبيرة إلى الفواكه التقليدية في فصل الشتاءـ الضرورية للجسم وهي:

1- المشمش، يمكن تخزين المشمش بصورة مجمدة أو مجففة وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. وبالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

2- الموز، يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية. ويحتوي الموز أيضا على مادة الترتوفان، وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.

3- الرمان، يتميز الرمان بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة. وعصير الرمان غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد. كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.

المصدر: نوفوستي

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