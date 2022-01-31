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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

31 كانون ثاني / يناير 2022 09:05

اقتحام المستوطنين للأقصى
اقتحام المستوطنين للأقصى

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وشهد الأقصى تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين تصدوا لاقتحام المستوطنين منعوهم من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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