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المرور: 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

31 كانون ثاني / يناير 2022 09:22

غزة- الرأي

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم، أن 7 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 4 إصابات بجروح طفيفة.

وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 9 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

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