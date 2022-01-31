المرور: 4 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم، أن 7 حوادث سير وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت شرطة المرور أن الحوادث خلفت 4 إصابات بجروح طفيفة.
وبينت أن أضرارًا مادية وتلفيات وقعت في 9 مركبات ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.
عاجل |
31 كانون ثاني / يناير 2022 09:22
10:47النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022
10:443 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
10:42الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر
09:15درجات البرد المتجمدة تفترس أطراف الأسرى والسجان لا يرحم
09:56طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة