3 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 3 حالات وفاة و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 4885 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 95 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 203028 إصابة بينها 11348 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189923 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1757.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 110 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 51.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 584905.