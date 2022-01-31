وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تجري جولة للرقابة على آبار بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد لا يزال خطراً وكالة الرأي الفلسطينية مختبر الأندونيسي يجرى أكثر من (436) ألف فحص مخبري خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "هنية": الرياضة الفلسطينية هي رسالة تحد وتمسك بالأرض والوطن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه و الصليب الأحمر يناقشان تقييم الأثر الصحي للخدمات الأساسية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2176) الاثنين31/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجبر شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تضبط وتتلف مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم سلطة المياه تنفذ جولة متابعة على محطات تحلية المياه الخاصة
أخبار » أخبار الأسرى

الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد لا يزال خطراً

31 كانون ثاني / يناير 2022 11:34

الأسير ناصر أبو حميد
الأسير ناصر أبو حميد

الضفة المحتلة - الرأي:

أكد شقيق الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، أن الوضع الصحي لشقيقه لا زال خطراً، وأنه لا زال فاقداً القدرة على استخدام أطرافه ويستخدم كرسياً متحرّكا في التنقّل.

وذكر أن شقيقه بحاجة لمساعدة دائمة لتلبية احتياجاته اليومية، وأن محاميه أخذ نسخة عن ملفه الطبي لمحاولة إرجاعه إلى المستشفى لأنه بحاجة ماسة للعلاج، علما أن إدارة مصلحة السجون كانت قد سمحت لمحاميه بزيارته آخر مرة يوم الخميس الماضي.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مؤخراً بنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني، يوفر له العلاجات الطبية اللازمة، محذرة من مخاطر وجوده حاليا في عيادة "سجن الرملة"، بسبب افتقارها للتجهيزات الطبية لحالته الصحية، مشيرة إلى أن جهودًا تبذل على المستويات كافة، من أجل إطلاق سراحه.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، مساء الثلاثاء الماضي، الأسير أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة"، رغم خطورة وضعه الصحي، وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.

وحمّلت الهيئة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد، معتبرة أن نقله من "برزلاي" قرار رسمي لإعدامه، وقالت: حان الوقت الحقيقي للإفراج الفوري عنه ووقف قتله.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟