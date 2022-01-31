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الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:29

الخليل – الرأي:

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين وغرفتين سكنيتين، وصورت أخرى في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال سلمت اخطاراً بهدم منزل المواطن خالد ربعي في قرية التوانة الذي تقدر مساحته بـ80 متراً، ومنزل حافظ الهريني المكون من طابقين بمساحة 200 متر.

إضافة إلى غرفة سكنية من الطوب والصفيح في منطقة صارورا تعود ملكيتها الى سعيد العمور، وأخرى في منطقة الفخيت لصاحبها فؤاد العمور.

وجرت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال تصويرها بركساً زراعياً لعائلة سليمان العدرة في منطقة التوانة، حيث تصدى المواطنون لقوات الاحتلال.

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