وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم فعالية "مثقفون في مواجهة التطبيع" وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للتمريض تتفقد لجان الامتحان المحوسب لوظيفة ممرض وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم دورةً تدريبيةً حول لغة الإشارة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير أبو حميد بوضع صحي خطير للغاية وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء يناقش التعاون المشترك مع وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لتحرك شعبي لإسناد الأسرى والدفاع عنهم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: (2824) مستفيد من دورات التنمية البشرية التدريبية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزلين وغرفتين في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تبدأ بتنفيذ مشروع تطوير بلوك C بتمويل وكالة الغوث
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

6 وفيات و10444 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

31 كانون ثاني / يناير 2022 01:39

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات، و10444 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1296 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة في جنين، حالتان في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 1038، طولكرم 499، قلقيلية 222، بيت لحم 496، الخليل 738، ضواحي القدس 258، رام الله والبيرة 1318، سلفيت 199، جنين 355، طوباس 97، أريحا والأغوار 195، قطاع غزة 2369، مدينة القدس 2660".

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 340، طولكرم 44، قلقيلية 16، بيت لحم 130، الخليل 69، ضواحي القدس 197، رام الله والبيرة 270، سلفيت 6، جنين 31، طوباس 28، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 1201، مدينة القدس 95".

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 79 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 162 مصابا، بينهم 23 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟