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خلافات بـ"الموساد" تسفر عن استقالات جماعية في الجهاز

31 كانون ثاني / يناير 2022 03:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أسفرت خلافات حادة داخل جهاز "الموساد" الإسرائيلي، عن حدوث استقالات جماعية في صفوف قادته وعناصره.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن قائد وحدة المهام الخاصة في "الموساد" تقدم باستقالته بسبب خلافات حادة مع رئيس الجهاز "دافيد برنيع".

وبينت تلك الوسائل أن الاستقالة جاءت عقب لقاء جمع الاثنين، موضحة أن "برنيع" أخبر قائد الوحد أنه تحول برفقة عناصره إلى "عبء" على الجهاز.

وذكرت أن "برنيع" كان يسعى إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة عمل شعبة العمليات على ضوء الصعوبة في عمل عملاء الموساد حول العالم.

ولفتت إلى أن قائد الوحدة المذكورة الملقب بالرمز "ب" لم يطبق التغييرات كما يجب، مؤكدة أن استقال برفقة نائبه وعدد من عناصر الوحدة.

وكشف الإعلام العبري أن "ب" يعتبر القائد الرابع الذي يستقيل من صفوف "الموساد" منذ تولي "برنيع" منصبه رئيسًا للجهاز قبل نحو 7 أشهر.

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