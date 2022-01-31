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الاحتلال يجبر عائلتين على هدم 4 منازل في القدس

31 كانون ثاني / يناير 2022 05:32

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أجبر الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عائلتين فلسطينيتين على هدم أربعة من منازلها في القدس بحجة البناء دون ترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال أجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، لترتفع الحصيلة إلى أربعة منازل منذ الصباح.

وبينت المصادر أن هدم المنزلين يأتي بعد أقل من ساعتين على إجبار شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر جنوب شرق المدينة ذاتها.

ولفتت إلى أن عائلة "عبيد" اضطرت لهدم منزلين قيد الإنشاء في حي عبيد ببلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، تجنبا لدفع مبالغ باهظة جدا، في حال قامت بلدية الاحتلال بهدمهما.

وأوضحت إنه منذ خمسة أشهر بدأت العائلة ببناء منزلين بمساحة 200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 100 ألف دولار، إلى أن تلقت أمراً احتلالياً بعد أسبوع ونصف الأسبوع بوقف البناء.

وأشارت إلى أن المنزلين قائمان على أرض تملكها العائلة أبًا عند جد.

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