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الاحتلال يزعم اعتقال خلية تخطط لعمليات فدائية ضده

31 كانون ثاني / يناير 2022 08:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، أنه اعتقل خلية مكونة من 9 شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة في أريحا وغور الأردن، كانت تخطط لعمليات فدائية ضده.

وادعى الجيش وفق ما نشرت القناة العبرية السابعة، أن المعتقلين كانوا ضمن خلية بحوزتها أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة إلى مركبات.

وأشارت القناة إلى أن الاعتقالات جرت خلال علية عسكرية للجيش في المناطق المذكورة، مبينة أن القوات تعرضت للاستهداف بزجاجات حارقة، إضافة لاندلاع مواجهات في المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات واسعة بالضفة وقرى القدس واعتقلت ما لا يقل عن 25 مواطنًا، منهم على الأقل 7 من أريحا منذ فجر اليوم.

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