أجواء شديدة البرودة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

غزة - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد إلى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة حتى ساعات الظهيرة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، وتميل الأجواء للاستقرار خلال ساعات المساء والليل والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة فوق معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء صافيا إلى غائم جزئي وباردا الى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى بارد نسبي نهارا وشديد البرودة ليلا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام وفرصة لأمطار متفرقة خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم عاصفا وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط الامطار بمشيئة الله فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.