الاحتلال يعتقل 34 مواطنًا بمداهمات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية المحتلة طالت 34 مواطنًا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في البيرة واعتقلت 20 مواطنًا وهم: محمد العطعوط، وحمادة أبو نبيل، وكفاح طملية، ومجاهد جاد الحق، وحمزة حماد، وحمزة عقل، وفتحي السلمي، وعمر أبو عطية، وأحمد براش، ومهند سمارة، ومحمود السخوي، وحمادة حماد، ومحمود ريتا، ومحمد الشحري، وعوض النبالي، وعبد السخوي ومحمد السخوي، وحسين أبو رضوان، ومحمد سلامة ومحمد اللولو.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 8 مواطنين من تقوع شرق بيت لحم وهم: أحمد خالد صباح، وسامي علي صباح، ومحمود كامل صباح، وياسين يوسف صباح، وأمجد نايف صباح، ومؤمن سليم صباح، ومحمد خلف صباح، ومحمد علي صباح.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يزن عابد من رام الله، وأحمد ذياب من بيتا جنوب نابلس، والأسير المحرر مجدي أبو سمرة من قلقيلية.

وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت الفتى بلال الجعبري، والشاب موسى سليم من القدس، إلى جانب نمر أبو رياض من قطنة شمال غرب المدينة.