آليات الاحتلال تتوغل جنوب القطاع وشماله

خان يونس - الرأي

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين جنوب قطاع غزة وشماله. شرق بلدة القرارة

وأفادت مصادر محلية، بتوغل 4 جرافات عسكرية خارج السياج الأمني شرق بلدة القرارة شرق محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف في المكان وسط إطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع.

وقالت المصادر، إن عدد من آليات الاحتلال توغلت في أرض الغول شمال بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتتعمد آليات الاحتلال العسكرية التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.