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الاحتلال يغلق منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في شعفاط

01 شباط / فبراير 2022 09:06

اقتحام منزل الشهيد أبو شخيدم
اقتحام منزل الشهيد أبو شخيدم

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن نحو 150 عنصراً من شرطة الاحتلال، ترافقهم الآليات العسكرية اقتحموا محيط المنزل وقاموا بإغلاقه.

وحطمت قوات الاحتلال جميع أبواب الشقق، وموقف السيارات، رغم أن قرار الإغلاق فقط لشقة الشهيد.

وقررت شرطة الاحتلال إغلاق المنزل بدلا من هدمه نظرا لوجود منازل ملاصقة له.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت الاعتراض المُقدم من عائلة الشهيد أبو شخيدم ضد الأمر العسكري القاضي بهدم منزلها.

ورفضت وزارة جيش الاحتلال مطلع كانون الثاني الماضي اعتراض العائلة ضد الأمر العسكري بهدم منزلها، وعقب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل واستكملت أخذ قياساته النهائية، وصوّرته للمرة الثانية، وفحصت الجدران تمهيدًا لهدمه.

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