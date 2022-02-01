وكالة الرأي الفلسطينية القضاء يقرر فصل خدمات المواطنين عن المحامين في تنفيذ غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدرسة الشرعية بالأوقاف تُكرم موظفيها المتقاعدين وأوائل طلبتها وكالة الرأي الفلسطينية الاشغال تشيد بالجهود الماليزية في دعم الشعب الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية العوامة والسحلب والشعرية..طقوس شتوية تجمع العائلات الغزية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا وسلطة الأراضي تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية المدهون يتفقد سير العمل بمجمع محاكم محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية العدل تشارك باجتماع الجمعية العمومية لنقابة العاملين برياض الاطفال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2177) الثلاثاء 1/2/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر السودانية وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 120 إصابة بـ 272 حادثًا مروريًا خلال يناير
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم جدران منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في شعفاط

01 شباط / فبراير 2022 09:06

اقتحام منزل الشهيد أبو شخيدم
اقتحام منزل الشهيد أبو شخيدم

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن نحو 150 عنصراً من شرطة الاحتلال، ترافقهم الآليات العسكرية اقتحموا محيط المنزل وقاموا بإغلاقه، وشرعوا بهدم جدرانه وتحطيم محتوياته.

وحطمت قوات الاحتلال جميع أبواب الشقق، وموقف السيارات، رغم أن قرار الإغلاق فقط لشقة الشهيد.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت الاعتراض المُقدم من عائلة الشهيد أبو شخيدم ضد الأمر العسكري القاضي بهدم منزلها.

ورفضت وزارة جيش الاحتلال مطلع كانون الثاني الماضي اعتراض العائلة ضد الأمر العسكري بهدم منزلها، وعقب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل واستكملت أخذ قياساته النهائية، وصوّرته للمرة الثانية، وفحصت الجدران تمهيدًا لهدمه.

وارتقى الشهيد أبو شخيدم برصاص الاحتلال في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي في البلدة القديمة بمدينة القدس، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قتل فيها مستوطن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

البحر.. ساحة الاحتلال للتضييق على الصيادين الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟